Giustizia per Aysenur: un anno dalla sua uccisione in Cisgiordania

Un anno dopo la morte di Aysenur Ezgi Eygi, la sua famiglia continua a lottare per ottenere giustizia. Uccisa il 6 settembre 2024 durante una protesta contro un avamposto di coloni nella Cisgiordania occupata, Aysenur, cittadina statunitense di origini turche, è diventata un simbolo della ricerca di accountability in un contesto di crescente violenza.

\”È stato molto doloroso adattarsi alla vita senza Aysenur\”, ha dichiarato suo marito, Hamid Ali, descrivendo la confusione e il dolore che permeano la sua vita quotidiana.

La richiesta di giustizia

Aysenur è stata colpita a morte da un proiettile delle forze israeliane mentre partecipava a una manifestazione contro gli insediamenti illegali. Da allora, la sua famiglia ha chiesto un’indagine indipendente da parte degli Stati Uniti, senza alcuna risposta positiva da parte delle amministrazioni Biden e Trump, che hanno continuato a fornire miliardi di dollari di aiuti militari a Israele.

Ozden Bennett, sorella di Aysenur, ha sottolineato il loro impegno nella ricerca di giustizia, affermando: \”Siamo determinati a mantenere viva la memoria di Aysenur e a cercare responsabilità, anche se ciò potrebbe richiedere tempo o non verificarsi mai\”. La sua famiglia non si arrende e continua a chiedere giustizia per ogni vita persa in modo insensato.

Il contesto della violenza in Cisgiordania

Negli ultimi anni, la violenza in Cisgiordania è aumentata, con almeno dieci cittadini americani uccisi dalle forze israeliane e dai coloni dal 2022. Gli eventi recenti, tra cui l’omicidio di Sayfollah Musallet e di Khamis Ayyad, hanno sollevato preoccupazioni tra i familiari delle vittime, che chiedono un’indagine da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, storicamente, le indagini israeliane non hanno portato a conseguenze per i responsabili.

Ali ha paragonato la morte di sua moglie a quella di Rachel Corrie, attivista statunitense uccisa nel 2003. \”Non è niente di nuovo\”, ha detto. \”Conosciamo il modello, è frustrante e ipocrita\”. La mancanza di responsabilità e le indagini superficiali hanno alimentato un senso di impunità che i diritti umani denunciano da anni.

Le reazioni delle autorità statunitensi

Nonostante gli appelli per un’indagine seria, le autorità statunitensi continuano a fare affidamento sulle indagini israeliane. Raed Jarrar, direttore dell’advocacy presso DAWN, ha dichiarato: \”La mancanza di azione per cercare giustizia per Ezgi Eygi dimostra che Washington valorizza l’impunità israeliana più delle vite americane\”. Questo contrasto di trattamento tra le vittime americane in Israele e quelle uccise da altri attori ha suscitato indignazione tra gli attivisti.

Ali e Bennett continuano a portare la loro richiesta di giustizia ai funzionari statunitensi, sperando che la memoria di Aysenur possa contribuire alla lotta per la libertà del popolo palestinese. \”Non sono sicuro che la giustizia arriverà presto, ma so che in un modo o nell’altro arriverà\”, ha concluso Ali.