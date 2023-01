Giustizia, Pizzo (Aidea): importante ruolo dell'economia

Roma, 18 gen. (askanews) – “L’idea di Aidea, che è una Associazione che rappresenta più di 2000 docenti universitari e che ha ben 210 anni di storia, è quella di rafforzare una collaborazione che già nei fatti esiste. Spesso a livello individuale o geograficamente disperso,

ma renderla organica e istituzionale tra i vari rami della giustizia. Riteniamo come docenti di economia aziendale insieme ai commercialisti di poter dare un ulteriore contributo su temi come bilancio sociale, efficienza, la misurazione della performance in uno spirito di servizio verso il Paese”.

Lo ha detto Michele Pizzo, presidente Aidea, illustrando il convegno all’Università Lumsa a Roma intitolato “Economia e giustizia. Il contributo delle discipline economico-aziendali e delle professioni per la legalità” organizzato da AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili) e Lumsa.