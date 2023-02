Giustizia: Radicali, 'indagare su ergastolo ostativo e 41bis, anche dentro istituzioni'

Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - "La Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di riformare l’ergastolo ostativo entro aprile. Un tempo naturalmente ordinatorio, come tutte le scadenze che riguardano i diritti, a differenza dei tempi dei doveri che sono ordinatori. Accade che a pochi mesi...

– (Adnkronos) – "La Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di riformare l’ergastolo ostativo entro aprile. Un tempo naturalmente ordinatorio, come tutte le scadenze che riguardano i diritti, a differenza dei tempi dei doveri che sono ordinatori. Accade che a pochi mesi dalla scadenza, chi avrebbe beneficiato dell'intervento mette in atto azioni che allontanano la riforma e incitano ad una maggiore repressione un governo che ha delle frange parlamentari ben predisposte in questo senso.

Delle due l'una: o sono cretini e quindi non sono dei capimafia; o siamo di fronte ad una strategia della tensione, e non sarebbe la prima volta". Così il Partito Radicale in una nota.

"Una strategia a sostegno delle frange parlamentari che fanno della repressione un dato ideologico e non dettato dalla necessità – si legge ancora nella nota dei radicali – Su quanto sta accadendo sull’ergastolo ostativo e il 41bis è necessario indagare a fondo e in tutte le direzioni, dentro e fuori dalle istituzioni".