Roma, 29 lug. (Adnkronos) – I ministri M5S valutano l'astensione sul testo Cartabia 'rivisto' e arrivato in Cdm. Nel testo, infatti, stando a fonti 5 Stelle non sarebbero inclusi i reati commessi 'per agevolare le associazioni mafiose', quelli dell'articolo del codice 416bis.1: da qui, anche l'ipotesi, non esclusa, di valutare l'astensione.

"Vedremo", dice una fonte autorevole del M5S.