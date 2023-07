Giustizia: Renzi, 'combatterò in commissione, sfido governo a fare sul serio'

Giustizia: Renzi, 'combatterò in commissione, sfido governo a far...

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "La riforma della giustizia serve oggi più che mai: non mi interessa discutere di singoli temi, pur importanti. L’abuso d’ufficio, la carcerazione preventiva, le intercettazioni, il traffico di influenze, la tipizzazione del concorso esterno. Tutte scelte rilevanti, per carità, ma secondarie rispetto al vero problema. Che è uno soltanto: garantire un giudice imparziale ai cittadini e non premiare chi sbaglia per incapacità o per ideologia". Così Matteo Renzi su twitter.

"La vera separazione delle carriere che serve non è tra Pm e giudici ma tra giudici bravi e giudici incapaci. In Commissione Giustizia al Senato combatterò per questo, sfidando il Governo ad andare avanti. Vedremo se fanno sul serio".