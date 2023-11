Giustizia: Renzi, 'Giorgia, di cosa hai paura?'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Ieri il Ministro Crosetto ha posto il tema del rapporto tra magistratura e politica. Ho già risposto sottolineando l’incoerenza di Giorgia Meloni che fa la vittima sui media ma blocca la riforma della giustizia in Parlamento. Per i cultori della materi...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Ieri il Ministro Crosetto ha posto il tema del rapporto tra magistratura e politica. Ho già risposto sottolineando l’incoerenza di Giorgia Meloni che fa la vittima sui media ma blocca la riforma della giustizia in Parlamento. Per i cultori della materia qui il mio intervento in Senato di 4 anni fa che per molti aspetti è ancora attuale". Lo scrive Matteo Renzi in un post su Twitter, rilanciando un suo intervento in Senato.

"Dopo questo intervento mi arrivarono cinque avvisi di garanzia. Del tutto “casualmente” si capisce. Ovviamente nessuna condanna ma solo tanto clamore mediatico. La domanda è sempre la stessa: Giorgia, di cosa hai paura?", aggiunge il leader di Iv.