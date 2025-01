Giustizia, Renzi: governo ipocrita e indecente sul caso Almasri

Roma, 22 gen. (askanews) – “La presidente del Consiglio aveva detto che avrebbe dato la caccia ai trafficanti di esseri umani per il globo terracqueo, poi arriva un trafficante con un mandato della Corte penale internazionale e lo avete riportato a casa in Libia con un aereo dei Servizi. Ma vi siete totalmente ammattiti o è l’immagine di un governo ipocrita e indecente?”.

Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, durante le dichiarazioni di voto al Senato sulla relazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Possibile che non ci sia neanche una parola su questo? Io sto con lei ministro – ha aggiunto Renzi – ma se non dice neanche una parola su questo come faccio a sostenerlo”.