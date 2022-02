Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "Alcuni episodi di alcuni magistrati hanno gettato discredito sulla magistratura. Per valorizzare le persone valide: un magistrato deve far carriera se è bravo non se sta nella corrente giusta". Così Matteo Renzi a Tg2 Post.

"Occorre trovare un metodo per cui fai carriera se sei bravo.

Vincere il corporativismo è la grande sfida dei prossimi mesi" aggiunge il leader di Italia Viva.