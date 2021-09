Giustizia: Renzi, 'mie vicende giudiziarie hanno in comune lo stesso pm'

Roma, 27 set (Adnkronos) – "Le mie vicende giudiziarie e quelle della mia famiglia, dei miei amici e finanziatori che si sono visti sequestrare il telefonino all’alba, hanno in comune tutte lo stesso pm". Lo ha detto Matteo Renzi presentando “Controcorrente” a Treviso.

"Quello di Open non è poi un processo per finanziamento illecito, è un processo alla politica. L’unica cosa che chiedo alla stampa è: quando arriveranno le sentenze, dateci lo stesso spazio che date alle indagini perché non succede mai. I processi che vogliono farmi sono incredibili ma con calma sono certo che la verità verrà fuori, i drammi della vita sono altri”, ha aggiunto.