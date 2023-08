Giustizia: Renzi, 'per riforma vorrei ricevere suggerimenti da addetti ai lavori e cittadini'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "In queste ore la riforma della giustizia ha iniziato il percorso in commissione. La discussione vera e propria comincerà a settembre ma già da adesso vorrei ricevere suggerimenti, consigli o proposte da cittadini e addetti ai lavori. Cominciando natural...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "In queste ore la riforma della giustizia ha iniziato il percorso in commissione. La discussione vera e propria comincerà a settembre ma già da adesso vorrei ricevere suggerimenti, consigli o proposte da cittadini e addetti ai lavori. Cominciando naturalmente dagli avvocati". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, leader di Italia viva, postando la foto di una lettera mandata ad avvocatesse e avvocati per invitarli a mandare delle proposte e consigli sulla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio. "Nel mio ruolo di senatore – continua l'ex presidente del Consiglio penso sia giusto mettermi a disposizione di chi vuole dare un contributo, ascoltando la voce di chi ha esperienza e idee. Perché una giustizia giusta serve a tutti: non solo a una parte politica ma a tutte le italiane e gli italiani". "Chi ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà del funzionamento del sistema potrà capire il senso di questa piccola iniziativa, spero utile. Grazie", conclude Renzi.