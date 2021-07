Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Tutte le mediazioni che fa il Governo non è che cancellano il Parlamento" che "è sovrano". Quindi l'accordo sulla prescrizione che prevede una differenziazione dei reati "è un passo in avanti" rispetto alla riforma Bonafede, ma si può lavorare "per cambiare ancora".

Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In onda' su La7.