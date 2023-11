Giustizia: Renzi, 'su parole Crosetto governo in contraddizione, perché stop alla riforma?'

Giustizia: Renzi, 'su parole Crosetto governo in contraddizione, perch&e...

Roma, 27 nov (Adnkronos) – "Crosetto è in una situazione di oggettiva debolezza, perché il governo Meloni all'improvviso ha cancellato la riforma della giustizia? Chiedo a chi vota centrodestra, come ve lo spiegate? La riforma Nordio era lì, hanno detto stop. C'è una contraddizione e una domanda, di cosa ha paura Giorgia Meloni per bloccare la riforma della giustizia?". Lo ha detto Matteo Renzi a Italia direzione nord.