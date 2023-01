Giustizia: Roia (tribunale Milano), 'mancanza risorse ci blocca, criticità per udienze'

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - "L'elevata carenza di personale amministrativo non può non impattare negativamente, pregiudicandola, sull'attività giurisdizionale e sulla realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento organizzativo". E' quanto emerge...

(Adnkronos) – "L'elevata carenza di personale amministrativo non può non impattare negativamente, pregiudicandola, sull'attività giurisdizionale e sulla realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento organizzativo". E' quanto emerge nella relazione del Tribunale di Milano, firmata dal presidente facente funzioni Fabio Roia, diffusa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Continuano le criticità legate alla regolare celebrazione delle udienze a causa della carenza di cancellieri e assistenti", così come "Permangono le criticità già evidenziate per il triennio precedente che si riscontrano nelle cancellerie fallimentari, dibattimentali e della Sezione Gip/Gup non soltanto legate alla celebrazione delle udienze e alla attività di assistenza al magistrato, ma anche alla esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari, con il rischio di vanificare l’efficacia del lavoro giudiziario svolto".

Infine, "si conferma la totale mancanza di profili informatici (necessari ai programmi di sviluppo del processo telematico, civile e penale), tecnici (neanche previsti nella dotazione organica, nonostante le nuove competenze in tema di spese di funzionamento) e contabili (vacanti i due previsti in organico), con negative ripercussioni sul funzionamento dei servizi che richiedono la loro specifica competenza professionale".