Giustizia: Ronzulli, 'su separazione carriere primo importante passo'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “L’adozione in commissione Affari costituzionali alla Camera del testo base della riforma per la separazione delle carriere è un primo importante passo verso la realizzazione di uno dei punti più qualificanti del programma e dell’impegno politico di Forza Italia. È l’obiettivo a cui il presidente Berlusconi ha sempre lavorato. Accusa e difesa devono essere sullo stesso piano davanti al giudice. È il principio basilare per una giustizia più giusta, più equa, davvero capace di tutelare i ditti e le garanzie costituzionali dei cittadini”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.