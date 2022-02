Giustizia: Rossomando (Pd), 'siamo alla stretta finale, ora il passo decisivo'

Roma, 9 feb (Adnkronos) – "Sulla giustizia siamo a un punto avanzato ma è indispensabile e necessario fare il passo decisivo e conclusivo. Il Parlamento ha già approvato le riforme del processo penale e civile, ora è il momento del Csm". Lo ha detto la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd Anna Rossomando intervenendo a Radio Immagina.

"I partiti hanno già depositato le loro proposte, siamo in attesa degli imminenti emendamenti del governo. Siamo dunque alla stretta finale, tuttavia è importante sottolineare lo spirito con cui affrontare questo ultimo tratto di lavoro, ovvero guardare ai cittadini, alla tutela dei loro diritti e delle loro libertà, come ha detto il presidente Mattarella -ha spiegato Rossomando-. Sia per quanto riguarda la legge elettorale del Csm che sul cosiddetto tema delle porte girevoli, soluzioni soddisfacenti e incisive sono a portata di mano, a patto che si stia al merito delle questioni e nel quadro dei principi costituzionali".