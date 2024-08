Giustizia: Rotondi, 'legge Severino operazione di sistema contro Berlusconi'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "La legge Severino fu una operazione di sistema per eliminare Berlusconi, era tutto studiato e accuratamente preparato. La piccola Dc di Rotondi, con questa esplicita e lungimirante motivazione, votò contro coi suoi quattro voti in Parlamento, così come...

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "La legge Severino fu una operazione di sistema per eliminare Berlusconi, era tutto studiato e accuratamente preparato. La piccola Dc di Rotondi, con questa esplicita e lungimirante motivazione, votò contro coi suoi quattro voti in Parlamento, così come non votammo la fiducia al Governo Monti, a differenza del resto del Pdl". Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della ‘Dc con Rotondi’.