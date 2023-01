Giustizia, Salvini: politica eviti lo scontro con magistratura

Milano, 21 gen. (askanews) – “Spero che sia finito il tempo del contrasto fra la politica e la magistratura. C’è bisogno di dialogo, serenità e tranquillità. La politica deve evitare lo scontro con la magistratura e viceversa”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, incontrando a Cremona gli industriali del territorio.

“Il ministro Carlo Nordio mette alcuni paletti su alcuni abusi, e ci mancherebbe altro, l’importante è che non ci siano polemiche con un intero corpo come la magistratura che stamattina ha al lavoro migliaia di persone perbene che sono in tribunale non per fare politica o in ufficio non per intercettare a casaccio”, ha aggiunto.

“Importante è identificare e sanzionare i limitati abusi, senza nuovi scontri fra pezzi dello stato: importante abbassare i toni da parte di tutti”, ha concluso.