Giustizia: Santalucia (Anm), 'riforma poco conforme a spirito Costituzione'

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – "Io ho parlato più che di incostituzionalità diretta, di un abbassamento del tono costituzionale, gli studiosi dicono che la legge sull’ordinamento giudiziario non solo deve essere compatibile con la Costituzione quindi non violarla ma deve essere conforme, deve recepirne ed attuarne fino in fondo il messaggio politico che l’architettura costituzionale detta.

Questa legge sarà pure compatibile ma è poco conforme allo spirito della Costituzione". Lo afferma Giuseppe Santamaria, presidente dell'Anm, presente al Palazzo di giustizia di Milano nel giorno scelto dai magistrati per scioperare contro la riforma sulla giustizia.