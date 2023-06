Giustizia, Schlein: Contrari ad abrogare il reato di abuso d'ufficio

Roma, 15 giu. (askanews) – “Penso che la montagna abbia partorito un topolino rispetto agli annunci”: così la segretaria del Pd Elly Schlein sulla riforma della Giustizia a margine di un evento a Milano. “Sull’abuso d’ufficio noi non siamo per l’abrogazione, siamo sicuramente disponibili al confronto su una riforma che possa delineare meglio la fattispecie ed evitare anche degli effetti distorsivi, però non l’abrogazione, perché si porrebbe anche in contrasto con gli impegni internazionali e la discussione sulla direttiva europea che si sta per approvare contro la corruzione che chiede a tutti gli stati membri comunque di avere una simile fattispecie”, ha ribadito Schlein.