Giustizia: Schlein, 'voci diverse in Pd? Partito plurale, confronto non ci spaventa'**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – La giustizia? "In un grande partito plurale le sensibilità sono diverse e non devono spaventare. Abbiamo già aperto un confronto al nostro interno e con i nostri sindaci. Noi abbiamo tenuti una posizione molto equilibrata: l'abuso d'ufficio non va abrogato ma siamo disponibili a una riforma. Questa è la posizione che intendiamo tenere nei passaggi parlamentari". Così Elly Schlein a Lamezia Terme all'incontro 'Contro le mafie una politica radicale' con Emiliano Fittipaldi.