Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Il rinvio in blocco dell'entrata in vigore della riforma della giustizia penale rischia di buttare a mare due anni di lavoro e di mettere a rischio i fondi Pnrr. Ci auguriamo che non sia questa la strada che vuole intraprendere il ministro Nordio.

Sarebbe un inizio all'insegna dello scontro frontale con Bruxelles". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.