Giustizia, Sisto: cambiare la Cartabia? Serve pausa riflessione

Roma, 17 nov. (askanews) – “La disponibilità a fare un passo indietro per farne due avanti c’è sempre. Le riforme non sono scritte nella pietra, bensì nella capacità di funzionare. Il Governo con attenzione, con umiltà, monitora tutto quel che accade e ascolta i contributi di tutti. Pronti, tutti quanti insieme – perché crediamo molto nel lavoro di squadra – eventualmente ad intervenire per migliorare il rapporto tra il cittadino e la legge”. Lo ha detto ai microfoni di Askanews il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Ospite del congresso dei matrimonialisti italiani ha poi aggiunto: “Le patologie comportano sempre dei problemi. Ritengo che la riforma abbia fatto compiere numerosi passi avanti, sia strutturali che normativi, dico che bisogna avere un po di pazienza. Cambiare tutto subito non credo che vada bene. E’ necessario far stabilizzare gli effetti della riforma e poi eventualmente con una pausa di riflessione attenta procedere a qualche modifica”.