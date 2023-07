Giustizia: Sisto (Fi), 'mantenuto impegno rinvio obbligo deposito telematico'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Con un decreto ministeriale, firmato oggi, il dicastero della Giustizia mantiene l'impegno affinché il ricorso ai mezzi telematici, funzionale a una maggiore efficienza del processo penale, non intacchi in alcun modo il diritto di difesa dei cittadini. Viene dunque sospeso, fino alla fine dell'anno, il vigore del Portale Telematico come esclusivo mezzo di deposito degli atti da parte degli avvocati difensori. Sarà dunque possibile continuare a procedere al deposito a mezzo pec o in modalità cartacea e, nel frattempo, sarà dispiegato il massimo impegno nell'organizzazione di corsi di formazione, rivolti ai cancellieri così come agli avvocati, per facilitare la transizione verso un maggior ricorso alla tecnologia informatica anche nel settore della giustizia. Gli operatori saranno così messi nelle condizioni di poter correttamente apprendere il funzionamento del nuovo Portale, verificarne l'efficienza , per una Giustizia più celere e in linea con gli scopi del PNRR". Lo dichiara il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.