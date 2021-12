Giustizia: Spangher, 'ora modifica semantica Costituzione considerazione innocenza'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo che disciplina la diffusione di informazioni sulle indagini giudiziarie che attua una Direttiva europea, occorre "cambiare due norme della Carta costituzionale": trasformare la presunzione di non colpevolezza in "considerazione di innocenza" e sostituire la carcerazione preventiva in "misure cautelari".

Si tratta di "obiettivi politici di messaggio culturale". Lo ha affermato Giorgio Spangher, docente di procedura penale, nel corso di una conferenza stampa alla Camera.