Giustizia, Spataro: giusto protestare se il governo alza muri

Milano, 25 gen. (askanews) – “Quando si mettono in campo proposte di riforma che vanno a ledere gli equilibri della nostra Costituzione e i principi su cui si fonda la democrazia italiana bisogna che la magistratura reagisca, con dignità, con coerenza. Non si può dialogare con chi mette un muro”. Lo ha detto l’ex procuratore di Torino (ora in pensione) Armando Spataro, commentando le iniziative di protesta dei magistrati milanesi che durante la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario hanno abbandonato l’aula magna quando la parola è andata alla rappresentante del ministero Monica Sarti.

“In questo caso la Costituzione è la strada maestra, va difesa – ha puntualizzato Spataro -. Bisogna manifestare nonostante qualcuno sostenga che i magistrati non devono farlo perchè questa è un’invasione del potere legislativo ed esecutivo. Addirittura c’è chi dice che i magistrati non possono neppure intepretare le leggi: non è così. Sono felice che magistrati milanesi abbiano reagito compattamente”.