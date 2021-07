Giustizia: Tajani, 'possibile maxi emendamento in Parlamento per migliorare riforma'

Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) – "La riforma della giustizia è indispensabile insieme a quella del fisco e della burocrazia. Ci piace che Draghi abbia dato un segnale, c'è qualche cosa da correggere: mi riferisco alle richieste dei sindaci. Noi non siamo pienamente soddisfatti, c'è una serie di questioni che riguardano lo snellimento del processo penale che andrebbero sistemate: si può fare un maxi emendamento per correggere e migliorare questa riforma che deve essere in direzione garantista e non giustizialista".

Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite del Convegno dei Giovani imprenditori a Rapallo.

"Il Movimento 5 stelle -ha aggiunto l'esponente azzurro- non può fare campagna elettorale pensando ai propri interessi e non a quelli degli italiani. Mi auguro che non sia un Vietnam parlamentare, si può fare un maxi emendamento con alcuni correttivi e avere il voto di fiducia".