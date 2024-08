Giustizia: Tajani, 'scudo per governatori? Pronto ad ascoltare proposta Salvini'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Lo scudo per i governatori proposto da Salvini? "Non ne abbiamo parlato, vedremo attorno a un tavolo qual è in concreto la proposta. E' come per l'abuso d'ufficio. Sono sempre pronto ad ascoltare tutte le proposte che aiutano la buona amministraz...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Lo scudo per i governatori proposto da Salvini? "Non ne abbiamo parlato, vedremo attorno a un tavolo qual è in concreto la proposta. E' come per l'abuso d'ufficio. Sono sempre pronto ad ascoltare tutte le proposte che aiutano la buona amministrazione", ha risposto in conferenza stampa il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.