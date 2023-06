Giustizia: verso Cdm giovedì alle 18, attesa riforma (2)

(Adnkronos) – La riforma della giustizia figura anche nell'ordine del giorno del preconsiglio, la riunione preparatoria del Cdm, convocata per domani alle 10.30 a Palazzo Chigi. Oltre al "ddl recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario'', all'odg ci sono il "dl recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e in materia di sport" e il "ddl recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 (esame preliminare)".

