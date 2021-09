Gkn: Ferrara (M5S), 'segnale fortissimo per il nostro Paese'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Quanto stabilito oggi dal Tribunale di Firenze rappresenta un segnale fortissimo per il nostro Paese. I diritti dei lavoratori non sono una boutade, e i grandi gruppi industriali non possono permettersi di giocare con le vite degli stessi".

Lo afferma il senatore toscano M5S Gianluca Ferrara, vicecapogruppo al Senato.

"La procedura di licenziamento ai 422 dipendenti di GKN a Campi Bisenzio -ricorda- è stata notificata via email, e tutto ciò è disdicevole. Solo pochi giorni fa eravamo in mezzo a queste persone con Giuseppe Conte e Alessandra Todde: i vertici dell’azienda debbono sedersi al tavolo e concertare una soluzione seria. Per scongiurare casi simili in futuro però è quanto mai necessario che venga approvato il decreto legge relativo alla responsabilità sociale delle imprese.

Le delocalizzazioni prive di validi motivi debbono cessare, troppo spesso grandi aziende chiudono stabilimenti dopo annate rigogliose in termini di fatturato. Così non può funzionare”.