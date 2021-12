Gkn: Fratoianni, 'lavoratori presi in giro'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Presi in giro. Nonostante la sconfitta in tribunale, la Gkn si prepara a riaprire la procedura di licenziamento collettivo per delocalizzare e lasciare a casa 422 lavoratori e lavoratrici. E’ ora che non glielo si permetta più.

È ora di fermare queste aziende predatorie". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Alcune settimane fa – prosegue il leader di SI – abbiamo depositato il disegno di legge antidelocalizzazioni scritto insieme al Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze alla Camera. Stessa cosa è stata fatta al Senato. Mi appello nuovamente a tutte le forze progressiste in Parlamento – conclude Fratoianni – facciamo la cosa giusta, approviamo questa legge e impediamo che si consumi un tale scempio".