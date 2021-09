Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Ora voltiamo pagina. E noi ci battiamo sulle norme per riaffermare la responsabilità sociale e il legame tra impresa, lavoratori e comunità. La Costituzione deve valere anche per le multinazionali. Quello che è accaduto alla GKN, Whirlpool e altrove non deve accadere ancora".

Così su Twitter Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd.