Gkn: Renzi, 'Di Maio risolveva tutto? Ha preso like ma azienda ha chiuso'

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Ci sono 422 famiglie che hanno perso il lavoro, non è possibile che le aziende se ne vadano così. Il rischio della deindustrializzazione è forte. Mi ricordo il ministro dello sviluppo Di Maio venire a Figline a dire risolveremo tutto.

Presi i like sui social poi le aziende hanno chiuso". Così Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro 'Controcorrente' a Forte dei Marmi.

"Non è che la risolvi come dice Orlando, facendo una multa a chi va via, mica sono autovelox. Il punto è mettere soldi in progetti di sviluppo seri, non sul reddito di cittadinanza. A Figline per esempio andava preso il polo e fatto qualcos’altro con i soldi pubblici per cambiare il sito produttivo”.