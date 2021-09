Roma, 20 set. (Adnkronos) – "La revoca della apertura dei licenziamenti collettivi Gkn è un primo passo importante per i lavoratori, il risultato degli sforzi dei sindacati e della comunità che sta lottando per il lavoro di tutti. La forza della mobilitazione pacifica, l'attesa per il ministero in queste ore".

Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi.