Gkn: Todde e Conte incontrano i lavoratori in presidio permanente**

Roma, 15 set. (Adnkronos) – In attesa di convocare il tavolo di crisi sulla drammatica situazione dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio il viceministro allo sviluppo economico Alessandra Todde e il leader del M5S Giuseppe Conte,va quanto si apprende, incontreranno in tarda mattinata, dopo le 12, i lavoratori in presidio permanente , da circa 3 mesi, davanti ai cancelli della fabbrica.

La vertenza è a un punto critico: nel tavolo di fine agosto, l'azienda ha confermato di fatto la procedura di licenziamento dei lavoratori. Nel corso dell'incontro si parlerà probabilmente anche del prossimo dl delocalizzazioni. Sull'atteggiamento dell'azienda la Fiom ha presentato intanto al tribunale di Firenze un ricorso per attività antisindacale per aver chiuso senza preavviso il sito di Campi. La decisione dei giudici dovrebbe arrivare a giorni.