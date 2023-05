Glasgow celebra la minigonna di Mary Quant con una mostra

Glasgow (Scozia), 19 mag. (askanews) – Glasgow celebra la minigonna e la creatrice di questo rivoluzionario capo di abbigliamento con una mostra al Kelvingrove visitabile fino a ottobre, “Mary Quant: Fashion revolutionary”. Una mostra-tributo alla lungimiranza di Mary, al suo entusiasmo e alla sua creatività.

Alla stilista, recentemente scomparsa all’età di 93 anni, va il merito di aver reso la minigonna Pop-polare e accessibile a tutti, facendone anche un simbolo della lotta per la liberazione del costume e dell’emancipazione femminile.

“Penso che abbia introdotto un atteggiamento rivoluzionario nei confronti dei vestiti, creando indumenti con cui le giovani potevano correre, saltare su un autobus, andare a ballare. Le ragazze non erano più costrette a vestirsi come le loro madri che avevano vissuto i giorni di austerità del dopoguerra” spiega Heather Tilbury Phillips, ex co-direttrice di Mary Quant Limited.

La minigonna in 60 anni è stata declinata in mille versioni diverse, portando in primo piano le gambe scoperte e diventando uno dei capi più amati dai grandi stilisti e dalle donne di mezzo mondo.