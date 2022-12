Home > Video > "Glass Onion - Knives Out", il nuovo caso del detective Craig "Glass Onion - Knives Out", il nuovo caso del detective Craig

Roma, 21 dic. (askanews) – Arriva su Netflix il 23 dicembre il sequel di “Cena con delitto” di Rian Johnson, “Glass Onion – Knives Out”. Questa volta il detective Benoit Blanc si dovrà recare in Grecia per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi, interpretati da un incredibile cast, che comprende tra gli altri Edward Norton, Janelle Monàe, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Kate Hudson, che a proposito del regista ha detto: “E’ così piacevole, così generoso, pieno di talento. I suoi film sono speciali perché sono difficili da fare e lui li rende facili: li guardi e ti perdi lì dentro ed è quello di cui forse tutti abbiamo bisogno ora”. L’attore Edward Norton racconta in che modo Rian Johnson gli ha proposto questo film: “Ryan più o meno mi ha detto: vuoi venire a un campeggio estivo per adulti in Grecia, con gente poco seria e forse, allo stesso tempo, facciamo anche un film? E io gli ho risposto: ci sono!”. Il film infatti è un giallo, con segreti, bugie, misteri, e allo stesso tempo è puro e spettacolare intrattenimento, come spiega Daniel Craig. “C’è un messaggio nel film, molto evidente, ma non bisogna guardare il film pensando al messaggio, ma solo goderselo”.

