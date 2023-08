Gli 80 anni di Robert De Niro, mito del cinema

Roma, 17 ago. (askanews) – Compie 80 anni Robert De Niro, mito del cinema, attore camaleontico che da decenni regala interpretazioni entrate nella storia, riuscendo a passare con disinvoltura dalla commedia al dramma. Tanti i sui film cult: da “Mean Streets” che ha segnato l’inizio della collaborazione con Martin Scorsese, italo-americano come lui, al mitico “Taxi Driver”; da “Il cacciatore” e “C’era una volta in America” a “Toro Scatenato”.

Ma la lista è lunghissima; diretto ancora da Scorsese ha da poco presentato a Cannes “Killers of the Flower Moon”, in uscita a ottobre in tutto il mondo.

Una vita a servizio del cinema, due Oscar vinti, otto volte candidato; ha lanciato il TriBeCa Film Festival dopo gli attentati dell’11 settembre, un festival diventato negli anni tra i più interessanti a livello mondiale.

Amante dell’Italia e avvistato di recente a Napoli, anche in visita sul set di Paolo Sorrentino, Bob De Niro non smette di stupire e alla soglia degli 80 anni è appena diventato padre per la settima volta.