Gli Abba insieme dopo 40 anni, nuovo album e tour con ologrammi

Roma, 3 set. (askanews) – I fan festeggiano in tutto il mondo il ritorno degli Abba, il gruppo pop svedese che si è riunito dopo quasi 40 anni. I quattro componenti della formazione leggendaria che si era sciolta nel 1982, ormai over 70, hanno annunciato durante un evento in streaming l’uscita del nuovo album “Voyage” il 5 novembre e un evento speciale, virtuale, a Londra il 27 maggio 2022, un concerto con i loro ologrammi.

“Ci è stato suggerito che potevamo fare un tour come ologrammi forse 4 o 5 anni fa e ci siamo resi conto che era possibile farlo davvero, gli ologrammi sono una tecnologia anche vecchia”. “E lo volevamo anche fare prima di morire”…. Hanno scherzato.

Intanto sono usciti due nuovi singoli della band che ha fatto la storia con brani come “Dancing Queen” e “Mamma Mia”: “Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”.

Grande euforia anche a Stoccolma, fuori dal museo dedicato agli Abba.

“Sono al tappeto! Gli Abba sono tornati, gli Abba sono tornati e sono in versione avatar” dice un fan. Devo assolutamente andare a Londra per vedere questo incredibile spettacolo”.