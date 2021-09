Gli ABBA sono pronti a tornare con nuova musica a 40 anni dall’ultimo album

Li avevamo lasciati 40 anni fa, con l'album "Visitors". Ora gli ABBA sono pronti a tornare con un nuovo album e uno show inedito.

Li avevamo lasciati 40 anni fa, a novembre 1981 con il loro ultimo album “Visitors”. Ora gli ABBA sono pronti a tornare a lo faranno in grande stile con un nuovo album dal titolo “Voyage” che conterrà due nuove canzoni e uno show omonimo che promette ancora una volta di anticipare i tempi.

Lo spettacolo che aprirà i battenti a maggio 2022 a Londra, sarà il primo show interamente digitale. A salire sul palco non saranno gli ABBA in carne e ossa, ma ologrammi. Insomma un modo per salutare il passato proiettandosi al contempo nel futuro.

Ritorno degli ABBA, Voyage uscirà il prossimo 5 novembre

Gli ABBA hanno presentato il loro nuovo album nel corso di una live trasmessa in mondovisione sui loro canali social.

In questa occasione è stata annunciato il rilascio di di due brani nuovi di zecca. “I still have faith in you” e “Don’t shut me down”, che sono già disponibili su YouTube. La live è stata seguita da oltre 180 mila persone in diretta oltre che da vari gruppi d’ascolto provenienti da tutto il mondo.

“Quando abbiamo registrato le immagini dello show, le altre canzoni dell’album non le avevamo ancora registrate.

Il disco è letteralmente nato in studio, dal nostro entusiasmo per esserci ritrovati”, ha affermato Björn Olvaeus a tal proposito. Anche Benny Andersson ha voluto evidenziare quanto sia stato bello tornare a cantare tutti i insieme dopo 40 anni: “È stato davvero emozionante sentire di nuovo le bellissime voci di Agnetha e Anni-Frid cantare insieme e per quanto possa sembrare retorico per noi è stato tutto com’era quarant’anni fa”.

Ritorno degli ABBA, lo show andrà in scena a maggio 2022

Il 27 maggio 2022 i più fortunati potranno assistere ad un evento di portata epocale. Gli ABBA torneranno a suonare dal vivo e lo faranno in un modo tutto loro. Non saranno loro in carne e ossa a salire sul palco, ma dei loro ologrammi o meglio gli ABBA del 1979 che si prepareranno a salutare gli ABBA del 2022. Lo spettacolo che vedrà la collaborazione della Industrial Light and Magic di George Lucas avrà luogo in un’arena della capienza di 3000 posti che è stata realizzata per l’occasione.

Ci sono voluti moltissimi mesi di lavoro, intense sessioni di motion picture e oltre 850 persone impiegate nella realizzazione, ma il risultato di questo show promette di essere straordinario: “Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un’arena costruita su misura a Londra la prossima primavera. Strano e meraviglioso”, hanno dichiarato gli ABBA, nel corso della live.

Ritorno degli ABBA, l’importanza dell’album “Visitors”

Vecchio e nuovo, passato e presente… per capire a cosa dovrà prepararsi il grande pubblico, bisognerà tornare nuovamente indietro nel tempo e precisamente al 1981, quando venne pubblicato l’album “Visitors”. Basti pensare che fu uno dei primi album ad essere riversato digitalmente all’alba dei Compact Disk, senza contare il sound considerato avveniristico senza dimenticare lo stile ABBA che per circa 10 anni è stato il loro marchio di fabbrica.