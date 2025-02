Gli aeroporti italiani presentano un manifesto al servizio del paese

Roma, 5 feb. (askanews) – Assaeroporti e gli aeroporti italiani insieme per raccontare il ruolo centrale del settore per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. Nasce Airport Day, una giornata dedicata a un comparto che incide per il 3,8% sul Pil italiano e genera 1,3 milioni di posti di lavoro, promossa da Assaeroporti in contemporanea a Roma e in 17 scali aderenti, come racconta il presidente dell’associazione, Carlo Borgomeo: “Sappiamo tutti che i dati sul traffico dei passeggeri e grazie a Dio anche sul traffico merci crescono in maniera, diciamo, imprevedibile, Siamo tutti sorpresi positivamente, ma non è il solo dato, dietro a questi numeri c’è la certezza, c’è la verifica, che gli aeroporti sono un pezzo importantissimo per lo sviluppo del paese. Qualche numero: il sistema aeroportuale fa il 3,8 del valore aggiunto intero del sistema Italia, fa lavorare direttamente o indirettamente, 1,3 milioni di persone. Per ogni milione di passeggeri in più in ogni aeroporto, ci sono 522 nuovi addetti e poi a livello generale c’è un’espansione dell’occupazione valutabile in 6mila persone”.

All’Airport day ha partecipato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini che ha ricordato come il suo ministero sia a disposizione del sistema aeroportuale italiano: “Duecentoventi milioni di passeggeri vuol dire tanti turisti, tanti posti di lavoro creati per gli italiani e quindi da ministro sto lavorando per sbloccare, per sburocratizzare, per ampliare, per accelerare, per modernizzare. L’obiettivo è quello di crescere ancora di più, perché più turiasti arrivano, più business arriva, più lavoro creiamo per gli italiani”.

Il Manifesto degli aeroporti italiani sintetizza, in cinque punti, i valori e gli obiettivi che muovono il sistema aeroportuale: al servizio dei passeggeri; sviluppo e dialogo con le comunità locali: inclusività e benessere; sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.