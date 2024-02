Gli agricoltori francesi tolgono le barricate dopo annunci governo

Milano, 2 feb. (askanews) - Gli agricoltori francesi hanno iniziato a smantellare il loro accampamento sulla A6 vicino a Chilly-Mazarin nell'Essonne. In seguito agli annunci del governo, i sindacati degli agricoltori francesi hanno annunciato la sospensione dei blocchi stradali in Francia. "Abbiamo ...

Milano, 2 feb. (askanews) – Gli agricoltori francesi hanno iniziato a smantellare il loro accampamento sulla A6 vicino a Chilly-Mazarin nell’Essonne. In seguito agli annunci del governo, i sindacati degli agricoltori francesi hanno annunciato la sospensione dei blocchi stradali in Francia. “Abbiamo deciso, alla luce di tutto ciò che è stato annunciato dal governo un cambiamento nel nostro modo di agire. Invitiamo le nostre reti a sospendere i blocchi e ad avviare una nuova forma di mobilitazione”, ha dichiarato Arnaud Gaillot, presidente di Jeunes Agriculteurs. Questa decisione è subordinata all’ottenimento “in tempi brevissimi di una nota scritta” a disposizione dei sindacati, che precisi gli impegni dell’esecutivo.

Il primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato giovedì in una conferenza stampa 150 milioni di euro di sostegno fiscale e sociale per gli agricoltori-allevatori. Attal ha detto che vuole “ripristinare il reddito agli agricoltori”. “Il reddito degli agricoltori è la dignità dei nostri agricoltori”, ha sottolineato. “I nostri agricoltori hanno bisogno di un sostegno specifico. Per questo vi annuncio che dedicheremo loro 150 milioni di euro di sostegno fiscale e sociale a partire da quest’anno e a lungo termine”, ha annunciato Attal.