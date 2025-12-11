Gli architetti dell'AI sono le persone dell'anno per il Time

Milano, 11 dic. (askanews) – “Gli architetti dell’intelligenza artificiale” sono le persone dell’anno per il Time, che ogni anno a dicembre sceglie l’individuo, il gruppo o l’idea che ha avuto maggior impatto, in positivo o in negativo.

Nel 2025 la scelta è caduta sul gruppo di leader tech che hanno guidato la rivoluzione dell’AI e l’arrivo delle macchine pensanti.

Fra loro Sam Altman (ceo di OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Elon Musk (xAI/Tesla), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (DeepMind), Lisa Su (Amd), Mark Zuckerberg (Meta), Fei-Fei Li, pioniera del settore.

Per Time il 2025 è il punto di non ritorno per l’intelligenza artificiale, con un impatto che ha ridefinito processi, economia e abitudini. Una nuova era di opportunità ma anche di interrogativi etici sulle conseguenze occupazionali e sociali in generale dell’intelligenza artificiale.