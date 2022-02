Gli ascolti tv di venerdì 18 febbraio: Il cantante mascherato contro Fosca Innocenti

Venerdì 18 febbraio gli ascolti tv della prima serata si sono divisi tra Il cantante mascherato e Fosca Innocenti, in onda su Rai 1 e Canale 5.

Il cantante mascherato, in onda su Rai 1, e Fosca Innocenti, trasmesso da Canale 5, si sono divisi gli ascolti della prima serata di venerdì 18 febbraio 2022.

Il cantante mascherato e Fosca Innocenti dividono gli ascolti tv

Lo show condotto da Milly Carlucci, in onda dalle 21.58 alle 00.27, ha totalizzato 3.327.000 di spettatori, con il 18,9% di share, mentre la fiction con Vanessa Incontrada, dalle 21.40 alle 23.32, è stata vista da 3.523.000 di persone, con il 16,5% di share.

In sovrapposizione, le trasmissioni delle due reti ammiraglie della tv generalista (Rai 1 per la Rai e Canale 5 per Mediaset) si sono quasi equamente suddivisi il pubblico, con il 16,98% di share per Il cantante mascherato e il 16,46% per Fosca Innocenti.

Gli altri ascolti tv di venerdì 18 febbraio

Italia 1 si è classificata terza come numero di spettatori grazie al film Transporter Extreme, che ha attratto l’attenzione di 1.330.000 persone, con il 5,71% di share.

A seguire, Rete 4 con Quarto Grado (1.284.000 spettatori, 7,4% di share) e Rai 2 con N.C.I.S (1.185.000 spettatori, 4,85% di share) e N.C.I.S Hawaii (924.000 spettatori, 4,25% di share).

Il ritorno di Fratelli di Crozza

Su Nove, il ritorno di Fratelli di Crozza è stato seguito da 1.097.000 spettatori, con il 4,8% di share, mentre La7 con Propaganda Live è stata scelta da 770.000 persone (4,7% di share) e Rai 3 con Frieden – Il prezzo della pace da 592.000 persone (2,8% persone).

A chiudere la classifica del prime time di venerdì 18 febbraio Tv8 con Alessandro Borghese – Quattro ristoranti, che ha ottenuto 332.000 spettatori, l’1,6% di share.

