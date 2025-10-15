Gli attacchi ucraini riducono le esportazioni energetiche russe

Nell’ultimo periodo, la Russia sta affrontando un significativo calo delle sue esportazioni di petrolio, una conseguenza diretta dei continui attacchi di droni ucraini. Secondo un rapporto di Bloomberg, le esportazioni giornaliere sono scese a un livello allarmante di 1.88 milioni di barili nei primi dieci giorni di ottobre, il valore più basso registrato dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina.

Il contesto attuale evidenzia come l’industria energetica russa, già vulnerabile, stia subendo ulteriori colpi. I dati forniti dall’agenzia di analisi Vortexa, riportati da Bloomberg, mostrano che la capacità di raffinazione della Russia è attualmente inferiore ai 5 milioni di barili al giorno, una soglia non raggiunta da oltre un anno. Questo calo è attribuibile a ripetuti attacchi che hanno interessato oltre venti importanti raffinerie di petrolio.

Impatto degli attacchi sulle raffinerie russe

Il danno inflitto alle raffinerie ha portato a un abbassamento della produzione, aggravato anche da lavori di manutenzione stagionale. In risposta a questa crisi, il governo russo ha deciso di vietare le esportazioni di benzina, cercando di mitigare le carenze domestiche derivanti dalla riduzione della capacità di raffinazione.

Danni e conseguenze

Un attacco avvenuto a settembre ha colpito il terminal di Ust-Luga, cruciale per le esportazioni di naphtha, un prodotto chimico essenziale per l’industria petrolchimica. Le conseguenze di questo attacco sono evidenti, poiché le spedizioni di naphtha sono crollate del 43% rispetto al mese precedente, raggiungendo appena 198.000 barili al giorno, il livello più basso dal.

Previsioni future per l’industria energetica russa

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), le aziende petrolifere russe continueranno a subire le ripercussioni di questi attacchi per un lungo periodo. Si stima che circa un terzo delle raffinerie abbia subito danni dal mese di agosto, e il ritorno alla normalità della produzione di raffinazione non è previsto prima di .

Le previsioni non considerano ulteriori danni che potrebbero verificarsi se gli attacchi ucraini dovessero continuare. Attualmente, la capacità di raffinazione è stimata in calo di circa 10% da quando sono iniziati gli attacchi.

Le relazioni commerciali con Taiwan

Un ulteriore problema per le esportazioni di naphtha potrebbe derivare da Taiwan, uno dei principali acquirenti del prodotto russo insieme all’India. Nel primo semestre dell’anno, Taiwan ha aumentato in modo significativo le sue importazioni di naphtha russo, arrivando a sei volte il volume dell’anno precedente, per un totale di 1.9 milioni di tonnellate del valore di 1.3 miliardi di dollari.

Tuttavia, un recente commento del ministro dell’economia di Taiwan ha suggerito che le aziende locali interromperanno gli acquisti di naphtha russo se richiesto dall’Unione Europea. Questa potenziale misura potrebbe avere un ulteriore impatto sulle già compromesse esportazioni russe.