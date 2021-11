Milano, 26 nov. (askanews) – Gli attivisti di Extinction rebellion contro Amazon. Il gruppo ha organizzato manifestazioni e blocchi nei centri di distribuzione durante il Black Friday per protestare contro le politiche commerciali e ambientali dell’azienda.

“Vogliamo attirare l’attenzione sulle pratiche commerciali di sfruttamento e distruttive per l’ambiente di Amazon, sul mancato rispetto dei diritti dei lavoratori in nome dei profitti aziendali e sugli sprechi del Black Friday”, dicono gli attivisti.

Gli attivisti hanno messo in atto azioni in Scozia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania e nei Paesi Bassi.