Gli attivisti per il clima ai leader G20: lottate per 1,5 gradi

Gli attivisti per il clima ai leader G20: lottate per 1,5 gradi

Gli attivisti per il clima ai leader G20: lottate per 1,5 gradi

Milano, 14 nov. (askanews) - Gli attivisti contro il cambiamento climatico hanno esposti cartelli chiedendo ai leader presenti al G20 di aderire alla limitazione dell'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali. La protesta è andata in scena davanti all'I...

Milano, 14 nov. (askanews) – Gli attivisti contro il cambiamento climatico hanno esposti cartelli chiedendo ai leader presenti al G20 di aderire alla limitazione dell’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali. La protesta è andata in scena davanti all’International Center Sharm el-Sheikh Convention, in Egitto. Dove è in corso la COP27.