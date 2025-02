Gli auguri speciali della PFM con un album che celebra Fabrizio De André

Milano, 19 feb. (askanews) – “Buon compleanno Faber, stiamo facendo un disco pazzesco, vedrai che ti piacerà molto. Senz’altro, abbiamo fatto questo disco divertendoci visto che è un disco dal vivo e che noi dal vivo ci divertiamo, non c’è niente di meglio che fare un bel disco dal vivo per Fabrizio, per noi e per tutta Italia perché dischi di Fabrizio sono così che vuoi fare”.

A dirlo sono Franz Di Cioccio e Patrick Djivas storici fondatori della Premiata Forneria Marconi che in occasione dell’85° anniversario della nascita di Fabrizio De André, pubblica il nuovo album live “PFM canta De André Anniversary” (Aereostella).

I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni (1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese. Più che un incontro una vera alchimia nata per caso un una serata in Sardegna che ha segnato profondamente la musica italiana e ha dato vita a una fusione unica tra il rock progressivo e la poesia della canzone d’autore.

“Aveva smesso di cantare, non voleva più cantare non gli interessava più, ma siamo andati da lui abbiamo discusso, abbiamo chiacchierato, ci siamo divertiti un sacco. Allora lui ha detto: ecco con un gruppo come voi dentro alle spalle forse potrei pensare di tornare a cantare, ma lo ha detto per scherzo, non era un invito. Noi ci abbiamo pensato e abbiamo detto: perché no visto che Bob Dylan l’ha fatto facciamolo anche noi. Gli abbiamo chiesto di suonare con noi e lui è rimasto molto sorpreso, ci ha pensato un po’. Ha avuto mille persone che gli dicevano che era una follia fare questa cosa, ma visto che lui era un bastian contrario, ha detto allora va bene la faccio!

E’ venuto e questo è il risultato di questo giorno in Sardegna”.

“Diciamo che a noi piace molto quando ci sono i bastian contrari. Noi ci troviamo veramente al nostro agio a fare le cose con loro”.

I musicisti della PFM rielaborarono la struttura delle canzoni di De André con arrangiamenti audaci e visionari, cosa che continuano tutt’oggi a fare in tour che registrano sempre il tutto esaurito. Il messaggio di Faber è più attuale che mai.

“Perché è musica vera, musica sincera, non è musica artefatta, cioè cercando di riuscire a fare delle canzoni che possano funzionare, vendere, piacere alla gente. Lui ha scritto quello che aveva dentro, l’ha tirato fuori, l’ha messo a disposizione di tutti e tutti stanno godendo di questo.