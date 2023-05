Gli autori di Amici: "Collaborare con Maria De Filippi è una sfida"

Due autori storici di Amici di Maria De Filippi, Mauro Monaco e Luca Zanforlin, hanno raccontato quanto sia complicato lavorare insieme alla conduttrice. Monaco e Zanforlin sono stati intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, a cui hanno svelato alcuni dei meccanismi nascosti dell’amato talent show.

“Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv”

Che tutti parlino di Maria De Filippi come di una persona estremamente professionale e umana è cosa nota. Secondo Mauro Monaco e Luca Zanforlin, lavorare con la popolare conduttrice sarebbe quindi difficile a causa del suo modo di fare televisione: De Filippi sarebbe una persona molto dinamica sul lavoro e si farebbe fatica a stare al suo passo.

“Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre”, ha detto Monaco.

“Oggi gli allievi sono più consapevoli”

I due autori hanno dichiarato che Amici è un programma molto complesso. “Non è un programma che viene venduto con tutto il pacchetto e la Bibbia, così viene chiamata. Con tutte le regole per farlo”, ha spiegato Mauro Monaco. A suo dire, tutto ruota intorno ai ragazzi e si evolve continuamente, come loro stessi nel corso della loro esperienza.

Luca Zanforlin ha il compito di monitorare i giovani artisti durante tutto il loro percorso. “Se anni fa, una come Alessandra Amoroso si trovava in difficoltà per la prima volta davanti a una telecamera, oggi gli allievi sono più consapevoli“, ha detto l’autore.

