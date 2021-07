Roma, 10 lug. (askanews) – La nazionale italiana di Roberto Mancini ha lasciato Coverciano, quartier generale della squadra, per raggiungere l’aeroporto di Firenze e partire con un volo charter con destinazione Londra, in vista della finalissima di Euro 2020 contro l’Inghilterra, in programma domani sera alle 21 a Wembley. Il video della polizia di Stato che ha scortato gli azzurri.