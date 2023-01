Gli cade addosso il caffè: bimbo di 2 anni in ospedale

Forte spavento per il bimbo a cui cade il caffè addosso involontariamente. I medici hanno rivelato la prognosi.

Tragedia sfiorata a Pescara, in Abruzzo, dove un bimbo di 2 anni è stato ricoverato in condizioni serie in ospedale dopo che gli è caduto il caffè addosso.

Sembra che la bevenda fosse bollente e questo gli ha causato ustioni.

Si tratta di ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace e al cuoio capelluto. Una situazione abbastanza grave se si considera che il tasso di mortalità per ustioni nei bambini è elevato. Si è trattato di un incidente domestico. Attualmente il bimbo di 2 anni è ricoverato presso il reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale civile di Pescara.

La sua prognosi è di almeno 30 giorni.

La ustioni in età pediatrica possono essere fatali

Come già accennato, le ustioni rappresentano l’1% dei decessi degli infanti in Italia. Oltre ai bambini, anche gli anziani con età superiore ai 65 anni spesso muoiono a causa di ustioni. Nella maggior parte dei casi l’ustione è quasi sempre causata da incidenti domestici e mai da azioni volontarie. Per prevenire l’ustione, nel caso dei bambini, è necessario che ci sia un rigido controllo da parte dei genitori e che la casa sia a norma di bimbo.